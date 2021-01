Francia: test molecolare obbligatorio dal 24 gennaio per chi entra nel paese (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nuovo obbligo per i viaggiatori europei che entrano in Francia. Il paese ha deciso di introdurre un test molecolare obbligatorio per tutti coloro che entrano nel territorio francese a partire da domenica 24 gennaio 2021. test molecolare obbligatorio La decisione è stata confermata dall’Eliseo. Il test molecolare dovrà accertare la negatività al coronavirus e dovrà essere svolto nelle 72 ore che precedono la partenza. La nuova misura però non vale per chi viaggia per necessità ovvero i “viaggi essenziali” e sono esclusi anche i frontalieri e i trasporti via terra. Il test molecolare dovrà essere accertato anche dai viaggiatori che ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nuovo obbligo per i viaggiatori europei cheno in. Ilha deciso di introdurre unper tutti coloro cheno nel territorio francese a partire da domenica 242021.La decisione è stata confermata dall’Eliseo. Ildovrà accertare la negatività al coronavirus e dovrà essere svolto nelle 72 ore che precedono la partenza. La nuova misura però non vale per chi viaggia per necessità ovvero i “viaggi essenziali” e sono esclusi anche i frontalieri e i trasporti via terra. Ildovrà essere accertato anche dai viaggiatori che ...

La Francia predispone un test molecolare obbligatorio per chi entra nel paese e non esclude ulteriori restrizioni nel caso ce ne sia bisogno

