Cava de Tirreni, rifacimento asfalto e cablaggio della città con la fibra ottica (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – Dal 25 al 29 gennaio saranno eseguiti i lavori di fresatura e ripristino del tappetino di asfalto sulla corsia nord-sud, interessata nelle scorse settimane dai lavori di scavo da parte di E-Distribuzione, per la sostituzione di cavi interrati per la fornitura di energia elettrica, pertanto, la circolazione veicolare su via XXV Luglio, dal civico 113 fino all’intersezione con piazza G. Avigliano (stazione), e di corso Principe Amedeo, dall’altezza di piazza G. Avigliano fino al civico 179, sarà a senso unico alternato e quindi subirà prevedibili rallentamenti e disagi per gli automobilisti. “Sono in corso – afferma il vice sindaco con delega alla manutenzione, Nunzio Senatore – i lavori per importanti infrastrutture, come il cablaggio dell’intera ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutode’(Sa) – Dal 25 al 29 gennaio saranno eseguiti i lavori di fresatura e ripristino del tappetino disulla corsia nord-sud, interessata nelle scorse settimane dai lavori di scavo da parte di E-Distribuzione, per la sostituzione di cavi interrati per la fornitura di energia elettrica, pertanto, la circolazione veicolare su via XXV Luglio, dal civico 113 fino all’intersezione con piazza G. Avigliano (stazione), e di corso Principe Amedeo, dall’altezza di piazza G. Avigliano fino al civico 179, sarà a senso unico alternato e quindi subirà prevedibili rallentamenti e disagi per gli automobilisti. “Sono in corso – afferma il vice sindaco con delega alla manutenzione, Nunzio Senatore – i lavori per importanti infrastrutture, come ildell’intera ...

Ni_Matsu : RT @RadioQuar: L'etichetta ha sede a Bologna ma opera, per mezzo di diverse federazioni, anche a Roma, Milano e Cava dè Tirreni (Sa). La s… - RadioQuar : L'etichetta ha sede a Bologna ma opera, per mezzo di diverse federazioni, anche a Roma, Milano e Cava dè Tirreni (S… - TrafficoA : A3 - Cava de' Tirreni-Salerno - Chiusura Pesanti A3 Napoli-Salerno Divieto di transito per veicoli pesanti con peso superiore a... - Tgyou24 : A3 Napoli – Pompei Salerno: Chiuso per una notte il tratto Cava Dè Tirreni – Salerno in entrambe le direzioni via… -