15enne perse mano per un petardo: Aldo Spinelli gli paga arto robotico

... avrà una mano robotica grazie ad Aldo Spinelli: secondo quanto riporta Milano Today, l'imprenditore ed ex presidente di Genoa e Livorno ha deciso di coprire la somma che mancava per arrivare ai ...

Splendido gesto dell'ex patron del Livorno Aldo Spinelli. L'imprenditore verserà i 50mila euro necessari per la protesi robotica di Leonardo, 15enne di Cuggiono che a Capodanno nel 2020 aveva perso la ...

Moneglia, 15enne perse una mano per un petardo: Spinelli paga la protesi da 50 mila euro

Leonardo Ravelli, 15 anni; l’anno scorso a Capodanno, a Cuggiono (Mi) ha raccolto da terra un oggetto avvolto in un giornale. Era un petardo che, esploso, lo ha costretto all’amputazione della mano si ...

Splendido gesto dell'ex patron del Livorno Aldo Spinelli. L'imprenditore verserà i 50mila euro necessari per la protesi robotica di Leonardo, 15enne di Cuggiono che a Capodanno nel 2020 aveva perso la mano.

Leonardo Ravelli, 15 anni; l'anno scorso a Capodanno, a Cuggiono (Mi) ha raccolto da terra un oggetto avvolto in un giornale. Era un petardo che, esploso, lo ha costretto all'amputazione della mano.