Venti multe in pochi giorni, ma il barista non abbassa la serranda (Di giovedì 21 gennaio 2021) Marzio Francaviglia ha accumulato una Ventina di multe per aver ignorato con il suo bar le misure restrittive imposte dai Dpcm anti-Covid. Le multe non lo spaventano, tanto che negli ultimi giorni ne ha collezionate addirittura una Ventina. Sitratta di Marzio Francaviglia, 47 anni, titolare del bar Terrazza Caffè 2.0 di Bondeno di Gonzaga, in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Marzio Francaviglia ha accumulato unana diper aver ignorato con il suo bar le misure restrittive imposte dai Dpcm anti-Covid. Lenon lo spaventano, tanto che negli ultimine ha collezionate addirittura unana. Sitratta di Marzio Francaviglia, 47 anni, titolare del bar Terrazza Caffè 2.0 di Bondeno di Gonzaga, in L'articolo proviene da Leggilo.org.

ClemensDaniela : RT @fanpage: Pur di restare aperto, il barista è stato multato per la ventesima volta insieme ai suoi clienti - serenel14278447 : RT @fanpage: Pur di restare aperto, il barista è stato multato per la ventesima volta insieme ai suoi clienti - angiuoniluigi : RT @fanpage: Pur di restare aperto, il barista è stato multato per la ventesima volta insieme ai suoi clienti - PulitiElena : RT @fanpage: Pur di restare aperto, il barista è stato multato per la ventesima volta insieme ai suoi clienti - CampiGiovanna1 : RT @fanpage: Pur di restare aperto, il barista è stato multato per la ventesima volta insieme ai suoi clienti -

Ultime Notizie dalla rete : Venti multe Venti multe in pochi giorni, ma il barista non abbassa la serranda Leggilo.org Bambina morta soffocata a Palermo, bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio nelle scuole

Bandiere a mezz'asta negli edifici comunali e un minuto di silenzio in tutte le scuole domani a Palermo per ricordare la tragedia della bambina morta soffocata per un probabile blackout challenge . A ...

Palermo, a spasso senza mascherina: 90 multe e due negozi chiusi

Novanta multe, sette esercizi commerciali sanzionati e due di questi costretti a chiudere . È il bilancio dei controlli di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani impegnati a ...

Bandiere a mezz'asta negli edifici comunali e un minuto di silenzio in tutte le scuole domani a Palermo per ricordare la tragedia della bambina morta soffocata per un probabile blackout challenge . A ...Novanta multe, sette esercizi commerciali sanzionati e due di questi costretti a chiudere . È il bilancio dei controlli di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani impegnati a ...