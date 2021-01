Ufficiale | Milik ceduto al Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Napoli, con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, ha annunciato la cessione di Arkadiuszall’Olympique. La SSCN comunica che il calciatore Arkadiuszè stato trasferito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 condi, all’Olympique de Marseille. Le cifre dell’operazione sono di 8 milioni di euro più 4 di bonus e il 20% sulla futura eventuale rivendita del polacco, che intanto ha rinnovato di un anno col Napoli per permettere ilnel 2022. L'articolo ilNapolista.

claudioruss : Manca solo l’annuncio ufficiale, ma Arkadiusz #Milik lascia il #Napoli ed è un nuovo giocatore del #Marsiglia. Magl… - AlfredoPedulla : #Milik-#OM: ufficiale! ?? ?? ?? - DiMarzio : #Milik al #Marsiglia, ora è ufficiale: le cifre #calciomercato - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Napoli, ufficiale #Milik al #Marsiglia: visite, firma e maglia numero 19. L'attaccante ha rinnovato con gli azzurri pr… - infoitsport : Ufficiale, Milik al Marsiglia: 'Sono molto felice'. Ha scelto il 19 -

