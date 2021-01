"Se Gramsci oggi vedesse la Polverini nella maggioranza di centrosinistra si rivolterebbe nella tomba". Marco Rizzo e il Pci

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 21 gennaio 2021) “Il mio piccolo PC è seduto sulle spalle di giganti, ma dopo la fine di Rifondazione siamo gli ultimi eredi della tradizione di”., piemontese, cossuttiano, ex rifondarolo poi tra i fondatori del PdCi,è segretario di un piccolissimo partito comunista. Un’eredità echeggiata fino a Pechino: “Mi hanno interpellato alcune riviste governative cinesi per commentare i discorsi del presidente Xi Jinping. E hanno pubblicato la mia recensione in esperanto sulle loro pagine”. Cent’anni dalla nascita del PCI. Come li festeggia? Intanto chiedendomi per l’ennesima volta se le ragioni alla base di quella scelta fossero giuste o sbagliate. E concludendo che erano e restano giuste. Quella vicenda ha prodotto un cambiamento sociale profondo, eguaglianza e conquiste sociali. Senza il Pci l’Italia di ...