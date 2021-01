Scrivetelo in grande | tenetelo nei cuori | Yes We Can

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 21 gennaio 2021) La scommessa pareva difficile, persino impossibile. Eppure Obama giurava sulla vittoria di Joe Biden. Vittoria resa più luminosa da Kamala Harris al suo fianco. “This is Democracy’s day”, questo è il giorno della democrazia, le prime parole nei 46 imo presidente degli Stati Uniti d’America. Per predire quell’esito, l’ex presidente più amato in un’intervista aveva usato parole semplici. Le rivoluzioni – disse – le fanno i giovani e ora negli Stati Uniti le piazze sono piene di ragazze e ragazzi per i diritti umani, contro prevaricazioni e razzismo. Quattro anni fa, all’inizio dello sciagurato mandato di Trump, i cortei di protesta furono animati dalle donne. Erano loro per prime a sentivano l’irrompere di un machismo complice di un potere autocratico e illiberale. Qualche epigono lo avevamo in casa nostra e per contrastarlo siamo andate anche noi nelle piazze, da Verona a Milano, ...