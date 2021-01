Sarah Thomas, la prima donna arbitro nel SuperBowl (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il primo arbitro donna nella storia del SuperBowl ha 47 anni, un marito, tre figli, un cane, un percorso universitario da informatrice farmaceutica e il sorriso luminoso di Sarah Thomas. È una svolta storica, un altro passo verso l’uguaglianza dei diritti, anche nello sport. L’esperienza non le manca: questa è la sua sesta stagione in NFL. Leggi su vanityfair (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il primo arbitro donna nella storia del SuperBowl ha 47 anni, un marito, tre figli, un cane, un percorso universitario da informatrice farmaceutica e il sorriso luminoso di Sarah Thomas. È una svolta storica, un altro passo verso l’uguaglianza dei diritti, anche nello sport. L’esperienza non le manca: questa è la sua sesta stagione in NFL.

