Lazio, Lulic torna in campo a quasi un anno di distanza (Di venerdì 22 gennaio 2021) Senad Lulic ha fatto il ritorno in campo a quasi un anno di distanza Nella partita di Coppa Italia tra Lazio e Parma è arrivato anche il turno di Senad Lulic che ha visto finalmente la luce in fondo al tunnel. L'esterno laziale ha fatto il ritorno in campo a distanza di quasi un anno dall'ultima volta: ovvero il 5 febbraio. Il bosniaco è entrato al 71? al posto di Fares. La Lazio ritrova così il suo capitano.

