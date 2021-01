Il Napoli stecca nelle grandi occasioni | la Supercoppa è un altro indizio

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 21 gennaio 2021) “Grande solo con le, ile la stagione dei rimpianti”: è il titolo di un articolo di Repubblica di Marco Azzi del 13 febbraio 2020. Si sottolineava il fatto che pur essendo all’epoca all’undicesimo posto, ilera stato in grado di battere la Juventus in campionato e Lazio e Inter (a San Siro) rispettivamente ai quarti e nella semifinale d’andata della Coppa Italia. Tutto nel giro di poche settimane. Eppure anche “gli exploit“, tra cui quelli in Champions League, “non bastano per riempire nemmeno fino a metà il bicchiere azzurro e acuiscono al contrario i rimpianti per quello che poteva essere e invece non è stato“, scriveva Azzi. Un anno dopo, il discorso è totalmente ribaltato anche se i rimpianti restano più o meno gli stessi. Il, di fatto, non è riuscito a trarre vantaggio dalla continuità ...