‘Gf Vip 5’ | una nuova concorrente pronta ad entrare in Casa | ecco chi è e quando farà il suo ingresso

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Pensavamo che fossero terminati gli ingressi al Grande Fratello Vip, invece la quinta edizione del game–show di Canale 5 èa stupire ancora con un’ultimissima new entry. Lei è Alda D’Eusanio, opinionista che non le manda di certo a dire, volto noto soprattutto nei salotti di Barbara D’Urso. Secondo le indiscrezioni trapelate da DagoSpia la D’Eusanio sarebbe prontissima a fare il suonellapiù spiata di Italia. A tal proposito, un dettaglio non è passato inosservato: l’opinionista non è solita separarsi dal suo amatissimo pappagallo e si vocifera che sarà proprio lui ad accompagnare nellala, nella puntata di venerdì 29 gennaio. E voi come pensate che prenderanno i vipponi questa new entry? L'articolo proviene da Isa e Chia.