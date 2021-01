Fidati dei tuoi sogni, il contest per giovani cantautori (Di giovedì 21 gennaio 2021) In questo particolare periodo, ogni iniziativa per giovani artisti è sempre ben accetta. Fidati dei tuoi sogni è uno di queste, nato dall’idea del giovane tenore Cris LaTorre. Fidati dei tuoi sogni, come nasce? L’idea è di aiutare i giovani talenti che non hanno la possibilità di sostenere da soli una collaborazione con una casa discografica. Tutto è cominciato con l’ultimo lavoro di Cris LaTorre, dal titolo, appunto, Fidati dei tuoi sogni, volto a dare speranza ai lavoratori dello spettacolo fermi ormai da mesi. Il contest è organizzato da Mega Dischi e PMS Studio, in partnership con Pro.Di.Da. Le parole di Cris LaTorre “Durante il Natale ho ricevuto messaggi splendidi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 21 gennaio 2021) In questo particolare periodo, ogni iniziativa perartisti è sempre ben accetta.deiè uno di queste, nato dall’idea del giovane tenore Cris LaTorre.dei, come nasce? L’idea è di aiutare italenti che non hanno la possibilità di sostenere da soli una collaborazione con una casa discografica. Tutto è cominciato con l’ultimo lavoro di Cris LaTorre, dal titolo, appunto,dei, volto a dare speranza ai lavoratori dello spettacolo fermi ormai da mesi. Ilè organizzato da Mega Dischi e PMS Studio, in partnership con Pro.Di.Da. Le parole di Cris LaTorre “Durante il Natale ho ricevuto messaggi splendidi ...

Ultime Notizie dalla rete : Fidati dei «Napoli, fidati dei gol di Petagna»: parola di bomber Schillaci Il Mattino Ilary Blasi fa i capricci per l’Isola dei famosi

Come annunciato, a condurre la spedizione dei naufraghi sarà una “capitana” per eccellenza ... Con l’ingaggio di Ilary Blasi, la presenza del fidato compare Alvin in qualità di corrispondente sembrava ...

In vendita a un milione di euro un manoscritto inedito di Napoleone

Le 74 pagine che raccontato la battaglia di Austerlitz sono state dettate, durante l'esilio sull'isola di Sant'Elena, al fidato aiutante Henri-Gatien Bertrand ma contengono anche diverse correzioni ap ...

