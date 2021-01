Entella-Pisa in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Entella-Pisa sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per la diciannovesima giornata di Serie B 2020/2021. I liguri, reduci da nove punti nelle ultime cinque giornate, vogliono un successo per continuare a sognare un posto nei playoff; i padroni di casa, dal canto loro, hanno bisogno di tornare a fare risultato per uscire dalla zona retrocessione. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21:00 di venerdì 22 gennaio; la diretta tv sarà disponibile su RaiSport+HD, invece lo streaming sarà su Dazn. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match valevole per la diciannovesima giornata di. I liguri, reduci da nove punti nelle ultime cinque giornate, vogliono un successo per continuare a sognare un posto nei playoff; i padroni di casa, dal canto loro, hanno bisogno di tornare a fare risultato per uscire dalla zona retrocessione. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21:00 di venerdì 22 gennaio; latv sarà disponibile su RaiSport+HD, invece losarà su Dazn. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SportFace.

