Crisi di governo | ecco le mosse di Conte

Alessandro Nunziati Dopo aver incassato la fiducia con la maggioranza relativa al Senato, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è al lavoro per puntellare il governo e allargare la sua base parlamentare. Un intendimento che è stato confermato, riporta il Corriere della Sera, nel corso del vertice di mercoledì con le forze della maggioranza giallo-rossa e in seguito riferito al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si punta a formare un gruppo di "contiani", provenienti da diversi schieramenti, in grado di costituire la "quarta gamba" della maggioranza giallo-rossa al posto di Italia Viva. Dato i 156 sì ottenuti martedì, servono almeno 5 senatori per arrivare alla maggioranza assoluta di 161. L'idea però è di arrivare a 170, la soglia indicata dal Pd per avere una certa stabilità e poter andare avanti senza problemi.

