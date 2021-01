Challenger Istanbul 2021: Musetti cede il passo al francese Bonzi in due rapidi set (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non riesce a staccare il pass per i quarti di finale del Challenger di Istanbul 2021 Lorenzo Musetti, sconfitto a sorpresa dal francese Benjamin Bonzi. Giornata piuttosto negativa per il tennista di Carrara, che è stato estromesso dal torneo in due rapidi set con il punteggio di 6-1 6-4, maturato in un’ora esatta di gioco. Al prossimo turno Bonzi sfiderà il connazionale Hoang. CRONACA – Avvio in salita per Musetti, che perde la battuta già nel secondo game e fallisce due chance del contro break nel gioco seguente. Nonostante un game lottato ma vinto ai vantaggi, il classe 2002 ha nuovamente perso la battuta sul 4-1 ed ha spianato al suo avversario la strada verso la conquista del primo set. Molto meglio l’inizio della seconda frazione, ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non riesce a staccare il pass per i quarti di finale deldiLorenzo, sconfitto a sorpresa dalBenjamin. Giornata piuttosto negativa per il tennista di Carrara, che è stato estromesso dal torneo in dueset con il punteggio di 6-1 6-4, maturato in un’ora esatta di gioco. Al prossimo turnosfiderà il connazionale Hoang. CRONACA – Avvio in salita per, che perde la battuta già nel secondo game e fallisce due chance del contro break nel gioco seguente. Nonostante un game lottato ma vinto ai vantaggi, il classe 2002 ha nuovamente perso la battuta sul 4-1 ed ha spianato al suo avversario la strada verso la conquista del primo set. Molto meglio l’inizio della seconda frazione, ...

sportface2016 : #Challenger Istanbul 2021: #Musetti cede il passo al francese Bonzi in due rapidi set - zazoomblog : LIVE Musetti-Bonzi 1-6 4-5 ottavi Challenger Istanbul in DIRETTA: il francese andrà a servire per il match -… - WeAreTennisITA : Musetti ? Nel torneo Challenger di Istanbul Lorenzo Musetti perde al secondo turno contro il francese Benjamin Bonz… - zazoomblog : LIVE Musetti-Bonzi 1-6 4-1 ottavi Challenger Istanbul in DIRETTA: l’azzurrino comanda nel 2° set - #Musetti-Bonzi… - zazoomblog : LIVE Musetti-Bonzi 1-6 1-0 ottavi Challenger Istanbul in DIRETTA: comincia bene l’azzurrino il 2° set - #Musetti-B… -

Ultime Notizie dalla rete : Challenger Istanbul Challenger Istanbul: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Lorenzo Musetti e Lorenzo Giustino (LIVEVIDEO) LiveTennis.it Istanbul: fuori Musetti contro Bonzi

Prosegue il momento non felicissimo di Lorenzo Musetti, eliminato al secondo turno dell’“Istanbul Indoor Challenger”, ricco challenger ATP con un montepremi di 132.280 euro che si sta disputando sul v ...

Challenger Istanbul 2021: Musetti cede il passo al francese Bonzi in due rapidi set

Sconfitta per Lorenzo Musetti, che al secondo turno del Challenger di Istanbul 2021, si arrende in due set al francese Bonzi. 6-1 6-4 il punteggio finale.

Prosegue il momento non felicissimo di Lorenzo Musetti, eliminato al secondo turno dell’“Istanbul Indoor Challenger”, ricco challenger ATP con un montepremi di 132.280 euro che si sta disputando sul v ...Sconfitta per Lorenzo Musetti, che al secondo turno del Challenger di Istanbul 2021, si arrende in due set al francese Bonzi. 6-1 6-4 il punteggio finale.