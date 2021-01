Cento anni di Partito Comunista, Adolfo Urso: 'Bocciamo la dottrina, non le persone' (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ricorre oggi il centenario della nascita del Partito Comunista Italiano, fondato il 21 gennaio del 1921 a Livorno da Nicola Bombacci, Antonio Bordiga, Antonio Gramsci e Umberto Terracini, sull'onda ... Leggi su leggo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ricorre oggi il centenario della nascita delItaliano, fondato il 21 gennaio del 1921 a Livorno da Nicola Bombacci, Antonio Bordiga, Antonio Gramsci e Umberto Terracini, sull'onda ...

sole24ore : Pci, i cento anni della scissione che segnò il destino della sinistra italiana. - ispherico : Cento anni di quella strana idea politico social economica del Dividiamoci per contare di più ??? auguri al comunism… - VecchioConcetto : Auguri a Marisa Rodano, cento anni da partigiana: ''Alle giovani donne dico: non siate solo casa e famiglia'' - la… - renatogalgano : RT @Sofiajeanne: I cento anni di sciagura comunista per i progressisti italiani - walterovunque : RT @sole24ore: Pci, i cento anni della scissione che segnò il destino della sinistra italiana. -