Buon compleanno Geena Davis! Tutti i suoi look più belli

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Attrice di talento, attivista, esempio assoluto di indipendenza femminile.Davis oggi compie 65 anni ed oltre alla star di Hollywood c’è molto di più. Lo stile diDavis guarda le foto La diva è una pioniera dei diritti delle donne nel mondo dello spettacolo, da sempre oltre i canoni dei fashion diktat. E ha un carisma e un senso di sè che non le hanno impedito di giocare con la moda a più riprese, in un percorso sfaccettato e bello tanto per gli accenti naïf del passato quanto per lo charme in inarrestabile crescita degli ultimi anni. ...