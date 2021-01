Bellanova: "L'odio viscerale verso Renzi è incommentabile. CI distruggono e poi?" (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Io vedo tanta rabbia e tanto rancore: ma una volta che hanno distrutto Italia Viva - e che magari riusciranno le operazioni di smembramento, perché l’odio viscerale che si sta alimentando verso Renzi è qualcosa di incommentabile - saranno in grado di affrontare i problemi di questo Paese? Perché io idee non ne vedo in giro e questo mi preoccupa. In questo anno noi abbiamo dato onore alle questioni di cui ci siamo occupati. La filiera agro alimentare è tornata ad essere strategica ed è stata molto sottovalutata dal Presidente Conte e da parte di altri ministri, perché evidentemente pur di fare guerra a Italia Viva non hanno riconosciuto il grande contributo che è stato dato all’Italia”. Lo dice ad RTL 102.5 l’ex ministra di Iv Teresa Bellanova, che conferma di aver ricevuto battute ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Io vedo tanta rabbia e tanto rancore: ma una volta che hanno distrutto Italia Viva - e che magari riusciranno le operazioni di smembramento, perché l’che si sta alimentandoè qualcosa di- saranno in grado di affrontare i problemi di questo Paese? Perché io idee non ne vedo in giro e questo mi preoccupa. In questo anno noi abbiamo dato onore alle questioni di cui ci siamo occupati. La filiera agro alimentare è tornata ad essere strategica ed è stata molto sottovalutata dal Presidente Conte e da parte di altri ministri, perché evidentemente pur di fare guerra a Italia Viva non hanno riconosciuto il grande contributo che è stato dato all’Italia”. Lo dice ad RTL 102.5 l’ex ministra di Iv Teresa, che conferma di aver ricevuto battute ...

LaviniaRittator : RT @HuffPostItalia: Bellanova: 'L'odio viscerale verso Renzi è incommentabile. CI distruggono e poi?' - nicole_zaia : @TeresaBellanova @rtl1025 Bellanova: 'L'odio viscerale verso Renzi è incommentabile. CI distruggono e poi?' Tu trat… - HuffPostItalia : Bellanova: 'L'odio viscerale verso Renzi è incommentabile. CI distruggono e poi?' - MadManWaBox : Cara @TeresaBellanova, non è odio, è una chiara presa di posizione contro un partito arrogante.Le tue parole in que… - AppostaMi : Bellanova,odio per Renzi, ci distruggono e poi? E poi ve ne annate a #ItaliaMorta #Renzivergogna #RenziFaiSchifo -

