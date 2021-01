Supercoppa | trionfa la Juve | Napoli battuto ma quanti rimpianti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiReggio Emilia – Un gol di Cristiano Ronaldo e il sigillo finale di Alvaro Morata mettono al tappeto ile regalano laallantus. Finisce 2-0 al Mapei Stadium con i bianconeri che si prendono la rivincita dopo la vittoria in Coppa Italia degli azzurri di Gattuso. Nel primo tempo Lozano vicino al gol e fermato da uno strepitoso intervento di Szczesny. Dopo una prima frazione convincente, gli uomini di Gattuso calano e lasciano il pallino in mano allache non perdona e riscatta il ko di San Siro contro l’Inter. Gara sbloccata al 64? da una rete di Ronaldo che batte Ospina da distanza ravvicinata. Gli azzurri sciupano la chance del pareggio sbagliando un calcio di rigore con Insigne poi Morata chiude la gara a tempo scaduto. Partita – Gara che parte a ritmi blandi e con ...