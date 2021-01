Steven Spielberg ottiene un ordine restrittivo permanente contro la sua stalker (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Steven Spielberg ha ottenuto finalmente un ordine restrittivo permanente contro Sarah Char, la stalker che lo aveva minacciato di morte. Steven Spielberg ha ottenuto un ordine restrittivo di tre anni contro la sua stalker Sarah Char, che lo ha molestato per mesi minacciandolo di morte e affermando di aver acquistato una pistola per ucciderlo. A Sarah Char, 48 anni, è stato imposto di stare a 100 metri dal premio Oscar Steven Spielberg e dalla sua famiglia, oltre al divieto di contattarlo sui social media. Stando a quanto riporta il sito TMZ, che ha ottenuto una copia della documentazione, il giudice ha accolto la richiesta di una ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 gennaio 2021)ha ottenuto finalmente unSarah Char, lache lo aveva minacciato di morte.ha ottenuto undi tre annila suaSarah Char, che lo ha molestato per mesi minacciandolo di morte e affermando di aver acquistato una pistola per ucciderlo. A Sarah Char, 48 anni, è stato imposto di stare a 100 metri dal premio Oscare dalla sua famiglia, oltre al divieto di contattarlo sui social media. Stando a quanto riporta il sito TMZ, che ha ottenuto una copia della documentazione, il giudice ha accolto la richiesta di una ...

