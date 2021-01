Prada Cup | Ineos UK ancora imbattuto nei Round Robin Ben Ainslie è tornato a ruggire

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Esattamente un mese fa concludeva le World Series in ultima posizione con nessuna vittoria ed un’umiliazione dopo l’altra, quest’oggi si può godere invece il primo posto in classifica a punteggio pieno dopo i primi duedellaCup 2021. Stiamo parlando dell’incredibile ascesa diTeam UK, capace di rivoluzionare Britannia nell’arco di poche settimane in modo da presentarsi all’appuntamento delle Challenger Series con un AC75 estremamente competitivo e migliorato esponenzialmente sotto ogni punto di vista. I britannici hanno dimostrato di poter andare forte in tutte le condizioni affrontate fino a questo momento inCup, dal vento medio (10-15 nodi) della prima giornata al vento forte (18-26 nodi) della terza passando per la leggera brezza (6-12 nodi) del day-2. L’imbarcazione ...