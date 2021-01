Polonia in cerca di un ct | contatti con una vecchia conoscenza della Serie A

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'inizio dell'Europeo 2021 non è troppo lontano e lanon si sta avvicinando con tutte le certezze necessarie. Per esempio, manca il Commissario Tecnico che guiderà la selezione nella massima competizione europea. Dopo l'esonero del vecchio selezionatore Brzeczek, non è ancora stato individuato un degno sostituto. Così si valutano diversi profili. Secondo quanto riportato da "Sky Sport", uno dei nomi accostati alla panchina sarebbe Paulo Sousa. Il portoghese è unaA. Da giocatore ha militato nella Juventus e nell'Inter, mentre da tecnico ha gestito la Fiorentina. ITA Sport Press.