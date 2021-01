Perché dovresti smettere di usare Messenger, secondo Forbes (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Prima di parlare di Messenger, vale la pena ricordare che i recenti cambi nella privacy in Whatsapp hanno sollevato un dibattito sull'importanza della riservatezza e sull'uso dei dati sulle piattaforme social. Che cosa sanno di noi? Quanto possono vedere di ciò che condividiamo? Ci importa davvero ciò che viene utilizzato? La reazione negativa a fronte del cambio nella politica della privacy (che in realtà non produce un cambio significativo, semmai é più «trasparente» rispetto al tipo di dati che condivide con Facebook, la sua impresa madre – che l'ha acquisita tre anni fa), ha spinto Whatsapp a rinviare l'adozione di queste nuove regole. Tuttavia, mentre questo accade, vale la pena gettare lo sguardo su un altro servizio di messaggeria di Facebook che a molti appare sicuro, quando in realtà non lo è: Messenger. Di fatto Messenger, la ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Prima di parlare di, vale la pena ricordare che i recenti cambi nella privacy in Whatsapp hanno sollevato un dibattito sull'importanza della riservatezza e sull'uso dei dati sulle piattaforme social. Che cosa sanno di noi? Quanto possono vedere di ciò che condividiamo? Ci importa davvero ciò che viene utilizzato? La reazione negativa a fronte del cambio nella politica della privacy (che in realtà non produce un cambio significativo, semmai é più «trasparente» rispetto al tipo di dati che condivide con Facebook, la sua impresa madre – che l'ha acquisita tre anni fa), ha spinto Whatsapp a rinviare l'adozione di queste nuove regole. Tuttavia, mentre questo accade, vale la pena gettare lo sguardo su un altro servizio di messaggeria di Facebook che a molti appare sicuro, quando in realtà non lo è:. Di fatto, la ...

