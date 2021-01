No alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre dal Comune di Adro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - "No" alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di concentramento perché la "signora non ha mai avuto a che fare con il nostro paese, ne' noi siamo stati parte della sua storia". Il Comune di Adro, in provincia di Brescia, guidato dal sindaco leghista Paolo Rosa replica così, in una lettera inviata al presidente Anpi Gualtiero Tonoli, alla proposta avanzata da quest'ultimo a fine ottobre, di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita. Il sindaco leghista scrive al presidente dell'Anpi di Adro "Crediamo che la cittadinanza onoraria abbia senso se la città che la concede ha avuto una parte, anche piccola, nel percorso di vita di una persona - ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) AGI - "No", sopravvissuta ai campi di concentramento perché la "signora non ha mai avuto a che fare con il nostro paese, ne' noi siamo stati parte della sua storia". Ildi Adro, in provincia di Brescia, guidato dal sindaco leghista Paolo Rosa replica così, in una lettera inviata al presidente Anpi Gualtiero Tonoli,proposta avanzata da quest'ultimo a fine ottobre, di conferire lasenatrice a vita. Il sindaco leghista scrive al presidente dell'Anpi di Adro "Crediamo che laabbia senso se la città che la concede ha avuto una parte, anche piccola, nel percorso di vita di una persona - ...

Agenzia_Italia : No alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre dal Comune di Adrio - _MiBACT : Il ministro @dariofrance: «Il Mausoleo di Sant’Urbano dell’Appia Antica torna patrimonio dello Stato». Terminata la… - KaimanMario : RT @Signorasinasce: Cittadinanza onoraria alla #Segre, il sindaco leghista di #Adro dice no: 'Non ha nulla a che fare con il nostro paese e… - statodelsud : No alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre dal Comune di Adro - Pino__Merola : No alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre dal Comune di Adro -

Ultime Notizie dalla rete : alla cittadinanza No alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre dal Comune di Adro AGI - Agenzia Italia Firenze. Polizia Municipale, il bilancio dell’attività nell’anno del Covid

Presentato il report delle attività svolte lo scorso anno: dai controlli sulla sicurezza stradale alle attività legate all’emergenza pandemica. Giorgetti e Albanese: “Un grande lavoro a fianco dei cit ...

Il bilancio dell'attività della polizia municipale di Firenze nell'anno del Covid

Organico potenziato, servizi riorganizzati per le nuove esigenze dettate dall’emergenza sanitaria e controlli su tutto il territorio anche durante il ...

Presentato il report delle attività svolte lo scorso anno: dai controlli sulla sicurezza stradale alle attività legate all’emergenza pandemica. Giorgetti e Albanese: “Un grande lavoro a fianco dei cit ...Organico potenziato, servizi riorganizzati per le nuove esigenze dettate dall’emergenza sanitaria e controlli su tutto il territorio anche durante il ...