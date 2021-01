Multe e verbali non fermano la protesta del ristoratore: 'Non siamo untori Covid, io tengo aperto' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) MONTEGRANARO - Una scelta controcorrente quella che ha portato la proprietà del ristorante Villa Bianca ad aprire in serale, cioè dopo le 18, oltre l'orario consentito dalle norme vigenti. Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 20 gennaio 2021) MONTEGRANARO - Una scelta controcorrente quella che ha portato la proprietà del ristorante Villa Bianca ad aprire in serale, cioè dopo le 18, oltre l'orario consentito dalle norme vigenti.

Ale74terni : @Mahdubito @quinonsischerza Le pochissime multe in merito sono tutte in fase contestazione...lui di persona non far… - Valerio_Brinato : @GuidoCrosetto @byoblu @YouTube #Dittatura #Conte Conservate multe e verbali, saranno cimeli del tempo del nuovo nazismo - UBrignone : RT @ilgiornale: Iniziative in molte città. Dopo i verbali delle forze dell'ordine, si teme una pioggia di multe - StefanoCervo : RT @ilgiornale: Iniziative in molte città. Dopo i verbali delle forze dell'ordine, si teme una pioggia di multe - Andyphone : RT @ilgiornale: Iniziative in molte città. Dopo i verbali delle forze dell'ordine, si teme una pioggia di multe -

Ultime Notizie dalla rete : Multe verbali Multe e verbali non fermano la protesta del ristoratore: «Non siamo untori Covid, io tengo... Corriere Adriatico Multe e verbali non fermano la protesta del ristoratore: «Non siamo untori Covid, io tengo aperto»

MONTEGRANARO - Una scelta controcorrente quella che ha portato la proprietà del ristorante Villa Bianca ad aprire in serale, cioè dopo le 18, oltre l’orario consentito dalle ...

Sabaudia e Terracina, continuano i controlli della Polizia stradale: multe, sequestri e punti decurtati

Dalle sezioni di polizia stradale di Aprilia, Latina e Terracina fanno sapere che questo tipo di controlli continueranno anche nelle prossime settimane senza soluzione di continuità ...

MONTEGRANARO - Una scelta controcorrente quella che ha portato la proprietà del ristorante Villa Bianca ad aprire in serale, cioè dopo le 18, oltre l’orario consentito dalle ...Dalle sezioni di polizia stradale di Aprilia, Latina e Terracina fanno sapere che questo tipo di controlli continueranno anche nelle prossime settimane senza soluzione di continuità ...