Mazda CX-5 2021: evoluzione, non rivoluzione (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Mazda CX-5 si rinnova per il 2021. Non si trattano di modifiche radicali, per un modello che ha ancora molto da dire sul mercato, quanto piuttosto di affinature, che le consentono di essere ancora più competitiva. Rispetto al 2020, la CX-5 si arricchisce soprattutto sulle dotazione tecnologica, e presenta una versione speciale adatta ai Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021) LaCX-5 si rinnova per il. Non si trattano di modifiche radicali, per un modello che ha ancora molto da dire sul mercato, quanto piuttosto di affinature, che le consentono di essere ancora più competitiva. Rispetto al 2020, la CX-5 si arricchisce soprattutto sulle dotazione tecnologica, e presenta una versione speciale adatta ai

megamodo : Mazda Motor Italia annuncia la versione 2021 della CX5, suv spazioso e dinamico della Casa di Hiroshima. L’ultima e… - motori_it : Mazda CX-5 MY 2021: nuovi contenuti e due versioni speciali - BarbaraPremoli : Mazda Italia: sicurezza e disponibilità per i clienti in zona rossa - MotoriNoLimits : Mazda Italia: sicurezza e disponibilità per i clienti in zona rossa - dinoadduci : Airbag Takata - Ford e Mazda dovranno richiamare più di 3 milioni di veicoli -