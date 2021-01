Mancini | «Insigne lavora per la squadra Chiellini? Felice del suo ritorno»

GurzoBahri : RT @chribani: 'Insigne ha troppo spazio da coprire, lui è incisivo negli ultimi 30 metri'. MISTER MANCINI SULLA CARCASSA DI RATTUSO. - calciomercatoit : Il CT dell' #Italia #Mancini commenta il primo tempo di #JuventusNapoli - ale_taia : RT @chribani: 'Insigne ha troppo spazio da coprire, lui è incisivo negli ultimi 30 metri'. MISTER MANCINI SULLA CARCASSA DI RATTUSO. - MarSt92_ : RT @chribani: 'Insigne ha troppo spazio da coprire, lui è incisivo negli ultimi 30 metri'. MISTER MANCINI SULLA CARCASSA DI RATTUSO. - TodosACM : RT @chribani: 'Insigne ha troppo spazio da coprire, lui è incisivo negli ultimi 30 metri'. MISTER MANCINI SULLA CARCASSA DI RATTUSO. -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini Insigne

Italy coach Roberto Mancini explains why Lorenzo Insigne isn’t quite as effective this evening for Napoli against Juventus. ‘He has too much ground to cover.’ The CT spoke to RAI Sport at half-time, ...JUVENTUS take on Napoli in the Italian Super Cup TONIGHT at the Mapei Stadium. Juve won last season’s Serie A while Napoli managed to get their hands on the Coppa Italia – now both ...