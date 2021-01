La scelta di Vice News, saluta Donald Trump con un «Bye Bye» in loop (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tante belle cose. Donald Trump ha appena lasciato la Casa Bianca e l’attenzione del mondo è tutta concentrata su questo evento globale. Ci sono state diverse curiosità che hanno caratterizzato l’addio dell’ex presidente degli Stati Uniti alla sua residenza di Washington. La prima, senz’altro, è il video scelto da Vice News – una delle testate più attive del panorama mediatico degli Stati Uniti (e non solo) – per celebrare questa giornata storica, dopo 4 anni di presidenza. LEGGI ANCHE > Trump fuori da Twitter, crollo vertiginoso delle fake News sul social Addio Trump, il presidente lascia la Casa Bianca Il video di Vice News è un collage di «bye bye», tutti i saluti che l’ex presidente Trump ha riservato ai suoi ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tante belle cose.ha appena lasciato la Casa Bianca e l’attenzione del mondo è tutta concentrata su questo evento globale. Ci sono state diverse curiosità che hanno caratterizzato l’addio dell’ex presidente degli Stati Uniti alla sua residenza di Washington. La prima, senz’altro, è il video scelto da– una delle testate più attive del panorama mediatico degli Stati Uniti (e non solo) – per celebrare questa giornata storica, dopo 4 anni di presidenza. LEGGI ANCHE >fuori da Twitter, crollo vertiginoso delle fakesul social Addio, il presidente lascia la Casa Bianca Il video diè un collage di «bye bye», tutti i saluti che l’ex presidenteha riservato ai suoi ...

IFranciosi : @scar15385 @sport Come vice Theo sarebbe una buona scelta Amavi del Marsiglia. Non è un fenomeno però è un buon te… - vagginati : @MilanNewsit Come vice-calabri lo vedrei bene, spostando cosi Dalot al ruolo che spesso ha coperto in questi mesi,… - MatteoPedrosi : #Pavoletti non dispiacerebbe come vice Belotti ma la prima scelta di Nicola per l'attacco è #Sanabria perché potreb… - cardylove2000mh : @gustatore @dello__98 Ma è stata la scelta migliore, Kumbulla non è scarso ma non c'entra niente con Bastoni, sareb… - Paolo_Aba : @LGramellini Infatti la colpa dev'essere data a Paratici e soltanto a lui! Sono 2 anni che nn abbiamo un vice A.San… -

Ultime Notizie dalla rete : scelta Vice Rachel Lavine, la transgender scelta da Biden per fare la sottosegretaria alla Sanità Corriere della Sera La scelta di Vice News, saluta Donald Trump con un «Bye Bye» in loop

La prima, senz’altro, è il video scelto da Vice News – una delle testate più attive del panorama mediatico degli Stati Uniti (e non solo) – per celebrare questa giornata storica, dopo 4 anni di ...

Isola Capo Rizzuto, Raffaele Gareri nominato presidente Commissione Recovery Fund

Isola Capo Rizzuto, mercoledì 20 Gennaio 2021. Nel corso del prima convocazione della “Commissione Recovery Fund” tenutasi lunedì 18 gennaio, si è proceduto alla nomina del presidente e vice president ...

La prima, senz’altro, è il video scelto da Vice News – una delle testate più attive del panorama mediatico degli Stati Uniti (e non solo) – per celebrare questa giornata storica, dopo 4 anni di ...Isola Capo Rizzuto, mercoledì 20 Gennaio 2021. Nel corso del prima convocazione della “Commissione Recovery Fund” tenutasi lunedì 18 gennaio, si è proceduto alla nomina del presidente e vice president ...