Fu licenziato dopo essersi rotto in un incidente da ubriaco | ora il Derby lo dovrà risarcire

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ilpagare l’ex capitano Richard Keogh circa 2 milioni di sterline, come risarcimento per averlo “ingiustamente”, perché si eraun ginocchio andandosi a schiantare con l’autoaver bevuto troppo con due compagni. Lo ha deciso un tribunale britannico che ha dato ragione al giocatore in appello. Ilaveva unilateralmente risolto il contratto di Keogh nell’ottobre del 2019,aver appreso la causa dell’e la gravità dell’infortunio. Ma l’ex difensore centrale irlandese ha visto il suo appello accolto da un tribunale del lavoro. Keogh aveva ancora 21 mesi di contratto, con uno stipendio 1,3 milioni di sterline all’anno. Nell’furono coinvolti anche i compagni di squadra Tom Lawrence ...