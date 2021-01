Activision Blizzard e le sue azioni che raggiungono il valore più alto mai registrato in 37 anni

(Di mercoledì 20 gennaio 2021), come molti altri publisher, sta registrando dati straordinari, in parte grazie anche alla pandemia da COVID-19 che obbliga le persone a rimanere in casa magari giocando a diversi titoli dell'editore. Come notato dal Wall Street Journal, il prezzo delledella società ha recentemente superato più di $ 95 per azione, che è ilpiùper l'azienda dal 1984. MKM Partners, una società di ricerca, ha recentemente pubblicato le sue linee guida sui ricavi e sugli utili per azione per. L'azienda ha anche aumentato il suo obiettivo di prezzo fino a $ 105 per azione. Una delle più grandi storie di maggior successo targatanel 2020 è stata il gioco battle royale ...

