10 auto elettriche con un'autonomia di (almeno) 500 km (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Le 10 auto elettriche con 500 km di autonomia rappresentano un'offerta molto variegata, con prezzi di listino che partono da poco più di 40.000 euro fino a sfondare i 150.000 euro, ovviamente incentivi e bonus esclusi. Anche se sul cofano portano marchi diversi, appartengono solo ad alcuni gruppi automobilistici, evidentemente più avanti di altri nella tecnologia elettrica. Oltre ai pionieri di Tesla, ci sono il Gruppo Volkswagen - Audi, Porsche, Skoda e VW - e quello Hyundai/Kia, con l'aggiunta di Ford che è l'ultima a essere arrivata in ordine di tempo. Ci sono anche diversi altri brand che vendono auto elettriche con 200, 300 o 400 km di autonomia, ma nell'intorno dei 500 (o quasi) chilometri, il cerchio si restringe. E tutto questo accade in un periodo in cui la ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Le 10con 500 km dinomia rappresentano un'offerta molto variegata, con prezzi di listino che partono da poco più di 40.000 euro fino a sfondare i 150.000 euro, ovviamente incentivi e bonus esclusi. Anche se sul cofano portano marchi diversi, appartengono solo ad alcuni gruppimobilistici, evidentemente più avanti di altri nella tecnologia elettrica. Oltre ai pionieri di Tesla, ci sono il Gruppo Volkswagen - Audi, Porsche, Skoda e VW - e quello Hyundai/Kia, con l'aggiunta di Ford che è l'ultima a essere arrivata in ordine di tempo. Ci sono anche diversi altri brand che vendonocon 200, 300 o 400 km dinomia, ma nell'intorno dei 500 (o quasi) chilometri, il cerchio si restringe. E tutto questo accade in un periodo in cui la ...

MrPigna91 : Audi rafforza la presenza in Cina con auto elettriche prodotte localmente - Il Sole 24 ORE @sole24ore - WWFCaserta : RT @MgMidu: Per la prima volta, batterie per auto elettriche che si ricaricaricano in 5 minuti, prodotte dall'azienda israeliana StoreDot.… - siciliafeed : Per le auto elettriche le batterie con un’autonomia di 400 chilometri - ANSA_Motori : FAW e Audi si accordano per produrre auto elettriche #ANSAmotori - AlfredoVasini : Il capitalismo crolla su stesso distrutto dall'avidità degli uomini. Multinazionale che hanno accumulato troppe ric… -