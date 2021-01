Varese | picchia la moglie e aggredisce i poliziotti | marito violento arrestato

(Di martedì 19 gennaio 2021), 19 gennaio 2021 - Hato la, distrutto parte della sua abitazione e poi ha aggredito anche la polizia intervenuta in soccorso della donna. Per questa ragione un uomo di 36 anni, ...

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Varese, picchia moglie e aggredisce polizia: arrestato 36enne - SkyTG24 : Varese, picchia moglie e aggredisce polizia: arrestato 36enne - AnnaritaNinni : Ma come, 'presunta vittima'??? È stato arrestato IN FLAGRANZA DI REATO! Checazzo scrive, la Prealpina?????????? Picchi… - La_Prealpina : Picchia la compagna e aggredisce gli agenti -

Ultime Notizie dalla rete : Varese picchia

Un 36enne, italiano e pluripregiudicato, è stato arrestato per maltrattamenti. Quando gli agenti sono intervenuti nell'abitazione l'uomo si ...Varese, 19 gennaio 2021 - Ha picchiato la moglie, distrutto parte della sua abitazione e poi ha aggredito anche la polizia intervenuta in soccorso della donna. Per questa ragione ...