Supercoppa, l’ex Bagni: “Il Napoli arriva meglio della Juve” (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il Napoli arriva di sicuro meglio della Juventus alla finale di domani. Dopo un periodo di appannamento tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 si sono ripresi e stanno esprimendo tutto il loro potenziale che è enorme come abbiamo visto in alcune partite contro Roma, Atalanta“. Queste le parole dell’ex centrocampista del Napoli Salvatore Bagni, rilasciate all’Adnkronos in merito alla finale di Supercoppa di domani sera tra gli azzurri e i bianconeri in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. “Quest’anno i bianconeri non hanno mai avuto continuità – chiarisce Bagni-. Mi sembra che manchino della cattiveria che li ha contraddistinti in questi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ildi sicurontus alla finale di domani. Dopo un periodo di appannamento tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 si sono ripresi e stanno esprimendo tutto il loro potenziale che è enorme come abbiamo visto in alcune partite contro Roma, Atalanta“. Queste le parole delcentrocampista delSalvatore, rilasciate all’Adnkronos in merito alla finale didi domani sera tra gli azzurri e i bianconeri in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. “Quest’anno i bianconeri non hanno mai avuto continuità – chiarisce-. Mi sembra che manchinocattiveria che li ha contraddistinti in questi ...

Dalla_SerieA : 'Petagna? Può recuperare per la Supercoppa con la Juve' - - MarekNapoli : RT @napolimagazine: L'EX - Gargano: 'Il Napoli può battere la Juve in Supercoppa, Zielinski mi ricorda Marek' - zazoomblog : Juventus l’ex presidente Cobolli Gigli: “De Laurentiis? Parole non degne di un uomo del suo livello. Paratici vuole… - Mediagol : #Juventus, l'ex presidente Cobolli Gigli: 'De Laurentiis? Parole non degne di un uomo del suo livello. Paratici vuo… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Gargano: 'Il Napoli può battere la Juve in Supercoppa, Zielinski mi ricorda Marek' -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa l’ex Torino - Bologna, 1-1, Serie A 2020 giornata 13, La Repubblica La Repubblica