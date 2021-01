Scuola, la Regione: «Lunedì in classe tutta la primaria, la secondaria non tornerà in presenza il 25» (Di martedì 19 gennaio 2021) I bambini della Scuola primaria torneranno presto a Scuola in presenza. Quelli di medie e superiore, invece, almeno per ora, resteranno in Dad. Lo scrive Repubblica Napoli riportando le parole dell’assessore all’Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini. «Lunedì prossimo cercheremo di far tornare in presenza la quarta e la quinta classe della primaria. I ragazzi della Scuola secondaria è evidente che non potranno tornare in presenza per quel giorno, ma ci riuniremo anche con i sindacati per capire se ci sono delle priorità». A metà settimana ci sarà una nuova riunione dell’Unità di crisi, per analizzare la curva epidemiologica. Ieri c’è stato invece un incontro per discutere dei ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 gennaio 2021) I bambini dellatorneranno presto ain. Quelli di medie e superiore, invece, almeno per ora, resteranno in Dad. Lo scrive Repubblica Napoli riportando le parole dell’assessore all’Istruzione dellaCampania, Lucia Fortini. «prossimo cercheremo di far tornare inla quarta e la quintadella. I ragazzi dellaè evidente che non potranno tornare inper quel giorno, ma ci riuniremo anche con i sindacati per capire se ci sono delle priorità». A metà settimana ci sarà una nuova riunione dell’Unità di crisi, per analizzare la curva epidemiologica. Ieri c’è stato invece un incontro per discutere dei ...

