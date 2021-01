Roma-Spezia | i giallorossi fanno sei cambi | sconfitta a tavolino

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lasotto 2-3 ed in nove uomini nell’ottavo di finale di Coppa Italia 2020/2021 contro lo, si è auto-inflitta il colpo di grazia facendo un sestoo durante i supplementari. Irimasti in nove uomini dopo le espulsioni di Mancini e Pau Lopez hanno subito la rete del 2-3 da Daniele Verde. La sfida è terminata 2-4 ma di fatto si è già conclusa dato che Fonseca ha fatto sei. La società giallorossa si è sbagliata pensando alla regola del quartoo, consentito nell’extra-time. Per la Coppa Italia 2020/2021 però il regolamento prevede 5da consumare in 4 slot massimi (uno aggiuntivo nei supplementari). IL REGOLAMENTO DELLA FIGC SportFace.

PietroMazzara : Errore interpretativo della #Roma nei cambi: ne ha effettuati sei, ma in realtà ne poteva fare solo 5. Quindi lo Sp… - Eurosport_IT : COLPACCIO DELLO SPEZIA! ???? La Roma in 9 nei supplementari cede contro i liguri ma i giallorossi rischiano di per… - SkySport : ROMA-SPEZIA 2-4 Risultato alla fine dei tempi supplementari ? ? #Galabinov (6’) ? #Saponara (15’) ? rig.… - ArturoDb72 : RT @DiMarzio: #ASRoma, il caso delle sei sostituzioni. Cosa dice il regolamento - V3Sane : RT @Fastgoal2: Roma 2-4 Spezia - GOAL!! Saponara ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Spezia

Incredibile quanto successo all'Olimpico di Roma, dov'è andato in scena l'ottavo di finale tra i giallorossi e lo Spezia dell'ottimo Vincenzo ...“Abbiamo vissuto un periodo non bello ma non abbiamo mai mollato” Le dichiarazioni dell’allenatore bianconero Italiano in occasione di Roma-Spezia, match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Le sue ...