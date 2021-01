Restrizioni sui viaggi in tempo di Covid | è scontro tra Biden e Trump

(Di martedì 19 gennaio 2021) Domani avverrà l'insediamento di Joealla Casa Bianca,e il presidente uscente sta facendo di tutto per cambiare le carte in tavola e mettere il bastone tra le ruote. Trae il presidente ...

gemini9500 : RT @globalistIT: - globalistIT : - MiAirports : In base al nuovo DPCM, i voli dal Regno Unito saranno soggetti a restrizioni e misure speciali per il contenimento… - elenaprimudaja : @GiuseppeVetrug1 @Ussignur_ @ItalObserver @DumboDruey @valy_s @CCKKI @mar__bru @Il_Vitruviano Intendono isolarsi da… - PaoloLuraschi : controllo sono comunque mediamente cresciute del7,3%vs 2019 sostenendo i mercati petroliferi globali,prolungati ina… -

Ultime Notizie dalla rete : Restrizioni sui

Eliminarle tutte richiede la volontà del Congresso e procedure che non sono né brevi né semplici. Un primo problema staràperò nel fatto che non esistono solo le sanzioni stabilite a suo tempo per la q ...ROMA (ITALPRESS) – Ancora fortemente negativo il mese di dicembre, che registra un trend del -46,6%, sia pure in ripresa rispetto a novembre ...