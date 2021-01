Pierpaolo Pretelli | il gesto folle per amore di Giulia Salemi al GF VIP

VALERIA02252975 : RT @PIERPAOLOPRETLI: Incontro in puntata fra Pierpaolo Pretelli e Giulio Pretelli ieri sera?? #prelemi #gregorelli - PRETELLIBROTHER : Incontro in puntata fra Pierpaolo Pretelli e Giulio Pretelli ieri sera?? #prelemi #gregorelli - CheDonnait : Roger Garth stronca Pierpaolo Pretelli, definendolo un vero e proprio calcolatore. Barbara d'Urso interviene e dife… - eligreg5 : Ariadna ti prego liberaci tu di Pierpaolo PRETELLI?? #gregorelli -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

Nuova lista della spesa per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 . La coppia, dopo ...Pierpaolo Pretelli ha preso una decisione folle per dimostrare il suo amore per Giulia Salemi: i fans rivelano i dettagli.