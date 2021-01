Patrick Zaky, altri 15 giorni di carcerazione preventiva. Amnesty: “Crudeltà e vergogna” (Di martedì 19 gennaio 2021) altri 15 giorni di reclusione per Patrick Zaky, lo studente dell’Università d Bologna in carcere da quasi un anno in Egitto con l’accusa di propaganda sovversiva su internet: lo ha comunicato all’ANSA una sua legale, Hoda Nasrallah. “Quindici giorni”, ha risposto al telefono l’avvocatessa alla domanda su cosa fosse stato deciso all’udienza dell’altro ieri. “Ci si aspettava una scarcerazione”, si è limitata ad aggiungere Hoda. “Ci sono volute 48 ore prima che un funzionario egiziano si degnasse di comunicare all’avvocata l’esito dell’udienza di domenica. altri 15 giorni di detenzione preventiva per Patrick. Una detenzione arbitraria, immotivata, illegale. Una vergogna”, commenta Riccardo Noury, ... Leggi su tpi (Di martedì 19 gennaio 2021)15di reclusione per, lo studente dell’Università d Bologna in carcere da quasi un anno in Egitto con l’accusa di propaganda sovversiva su internet: lo ha comunicato all’ANSA una sua legale, Hoda Nasrallah. “Quindici”, ha risposto al telefono l’avvocatessa alla domanda su cosa fosse stato deciso all’udienza dell’altro ieri. “Ci si aspettava una s”, si è limitata ad aggiungere Hoda. “Ci sono volute 48 ore prima che un funzionario egiziano si degnasse di comunicare all’avvocata l’esito dell’udienza di domenica.15di detenzioneper. Una detenzione arbitraria, immotivata, illegale. Una”, commenta Riccardo Noury, ...

channeldraw : Non abbiamo ancora notizie sul sul rinnovo della custodia cautelare di #PatrickZaki. L'avvocata ha denunciato l'ass… - fanpage : Ultim'ora Confermata la custodia cautelare per l'attivista egiziano Patrick Zaky. - channeldraw : É fissata per oggi l'udienza per il rinnovo della detenzioni di Patrick George Zaky davanti al Tribunale penale egi… - CorsiniSa : RT @fanpage: Ultim'ora Confermata la custodia cautelare per l'attivista egiziano Patrick Zaky. - askanews_ita : Altri 15 giorni di carcere per Patrick Zaky #Zaky #Egitto -