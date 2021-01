Parte progetto per supporto persone private libertà personale

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 gennaio 2021) Roma – Al via, dopo l’approvazione in Giunta capitolina, l’Accordo di collaborazione firmato da Roma Capitale e dall’Asp Asilo Savoia per il sostegno in favore didetenute ed ex detenute attraverso l’accoglienza in strutture residenziali e l’attivazione di Piani Personalizzati di Intervento. Lo scrive in una nota il comune di Roma. Ilvuole offrire unconcreto nella fase di reinserimento per ridurre la marginalita’ sociale attraverso azioni di accompagnamento e servizi socio assistenziali, a partire dall’offerta di soluzioni abitative in cohousing in grado di rispondere ai bisogni temporanei di accoglienza, assistenza enel percorso di acquisizione dell’autonomia e della capacita’ di autogestione. Prevista, infatti, l’attivazione e l’organizzazione di due strutture residenziali per un ...