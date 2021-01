Ostia | sorpreso a fare pipì in strada | clochard colpito con uno schiaffo | cade a terra e finisce in gravi condizioni

(Di martedì 19 gennaio 2021) Ha ancora contorni poco chiari la vicenda avvenuta nel weekend scorso ain Via Capo Passero. Stando a quanto ricostruito unsarebbe stato avvicinato econ unoin quanto “colpevole” di aver orinato in. E’ successo sabato scorso intorno alle 10.45. Ma il gesto dell’aggressore, sulla cui identità le Forze dell’Ordine starebbero stringendo il cerchio, ha avuto conseguenze inaspettate:ndo ainfatti il senzatetto è rimasto ferito in modo grave ed è stato portato d’urgenza all’Ospedale Grassi., aggressione al: testimoni e telecamere, il punto sulle indagini Sul caso indagano gli agenti del Commissariato di. Al vaglio ci sono i resoconti di due testimoni ...

