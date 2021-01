“Oggi Giulio non c’è: Pierpaolo non può trattarlo così!”, la d’Urso contro la richiesta di Pretelli (Di martedì 19 gennaio 2021) Ieri sera, durante il confronto tra Pierpaolo e Giulio Pretelli, il fratello maggiore ha espressamente chiesto al minore di non recarsi più in televisione a parlare delle sue dinamiche personali con Giulia Salemi. Oggi il ragazzo doveva essere ospite di Pomeriggio 5 ma non è andato. “Oggi Giulio non c’è e Pierpaolo non può trattarlo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 19 gennaio 2021) Ieri sera, durante il confronto tra, il fratello maggiore ha espressamente chiesto al minore di non recarsi più in televisione a parlare delle sue dinamiche personali con Giulia Salemi.il ragazzo doveva essere ospite di Pomeriggio 5 ma non è andato. “non c’è enon può... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

