Milan, Mandzukic si presenta: "Ringrazio il club, un onore essere qui" (Di martedì 19 gennaio 2021) Mario Mandzukic si presenta. Il nuovo attaccante del Milan è pronto a iniziare la sua seconda avventura in Serie A, questa volta con la maglia rossonera dopo aver giocato fino allo scorso anno con la Juventus: "Ringrazio di cuore la dirigenza del Milan per l'opportunità di entrare a far parte di questo fantastico club. Sarà un onore indossare questa maglia piena di storia e combattere per i rossoneri. Posso solo promettere di fare del mio meglio in ogni partita e di aiutare la squadra in ogni maniera. Sono sicuro che insieme possiamo realizzare il sogno di ogni fan del Milan. E ce ne sono molti in Croazia: pronto a combattere!", scrive su Instagram il croato.

