La partita al Senato è tutta da giocare: e in zona Cesarini entra in campo pure l'ex moglie di Conte (Di martedì 19 gennaio 2021) . Già perché, oggi, Conte alla prova del Senato può "contare" anche sull'endorsement della sua ex moglie, Valentina Fico. Del resto, già all'indomani della discesa in campo dell'ex consorte, la donna ha impresso a chiare lettere il suo imprimatur favorevole all'investitura politica del premier avvocato, di cui oggi dichiara di condividere le scelte e di apprezzare l'operato, riperticando e rilanciando addirittura le stesse parole dell'autorevole ex coniuge. Tanto che, alla fatidica domanda che tambureggia ovunque oggi sui media: il premier riuscirà a ottenere la fiducia al Senato? La Fico dichiara lapidaria: «Lo spero. Soprattutto perché una crisi al buio ora non possiamo permettercela. Probabilmente non ci sarà una maggioranza assoluta, ma non serve per la fiducia. Poi si vedrà».

