Il Guardian: Messi come Zidane con Materazzi, è esploso perché non si sente più un dio (Di martedì 19 gennaio 2021) Quella specie di schiaffone che Messi ha rifilato a Villalibre procurandosi la prima espulsione in 753 partite “col calcio non c’entra niente”. “E’ l’atto di un uomo disperato, un uomo senza speranza”, di uno che credevamo fosse un dio e invece no. Lo scrive Jonathan Liew sul Guardian, commentando un gesto che per altri giocatori sarebbe normale, ma per lui no. Messi non è uno come gli altri. “Non è certo la prima volta che Messi perde la pazienza in campo. Non è sorprendente. Messi è stato preso a calci, bloccato, colpito, strattonato, sgambettato da quando ha imparato a palleggiare. In effetti, Messi ha passato gran parte della sua carriera in un contesto di persone che cercavano specificamente di farlo arrabbiare. Il più delle volte, la rabbia di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 gennaio 2021) Quella specie di schiaffone cheha rifilato a Villalibre procurandosi la prima espulsione in 753 partite “col calcio non c’entra niente”. “E’ l’atto di un uomo disperato, un uomo senza speranza”, di uno che credevamo fosse un dio e invece no. Lo scrive Jonathan Liew sul, commentando un gesto che per altri giocatori sarebbe normale, ma per lui no.non è unogli altri. “Non è certo la prima volta cheperde la pazienza in campo. Non è sorprendente.è stato preso a calci, bloccato, colpito, strattonato, sgambettato da quando ha imparato a palleggiare. In effetti,ha passato gran parte della sua carriera in un contesto di persone che cercavano specificamente di farlo arrabbiare. Il più delle volte, la rabbia di ...

napolista : Il Guardian: #Messi come #Zidane con Materazzi, è esploso perché non si sente più un dio Il suo primo cartellino ro… - dakota_rain1986 : 'traducendo in modo sbagliato l’articolo del Guardian' Il livello è questo qua. Siam messi bene, sì. Sì sì. - Mussmauer : @SgrazX e @lazialeantifa, scusate eh, ma come state messi? -

Ultime Notizie dalla rete : Guardian Messi Migliori 100 calciatori del mondo (Guardian), Messi secondo ma ci sono altri 7 argentini Gaucho News Il Guardian: Pedro Neto e lo Sporting, errore a bilancio per la Lazio

Tuttavia, nel bilancio biancoceleste, viene indicato Sporting Lisbona come club da cui è stato acquistato il calciatore. La squadra legale dello Sporting Clube de Portugal (Sporting Lisbona, ndr) ha g ...

Crisi di governo, all’estero Renzi è “Demolition Man”: i post di Scanzi

Per la stampa straniera Renzi è “Demolition Man” La stampa straniera massacra e distrugge Renzi. “Renzi sinonimo di slealtà”. “Un uomo disperato, più il partito affonda più lotta per avere attenzione” ...

Tuttavia, nel bilancio biancoceleste, viene indicato Sporting Lisbona come club da cui è stato acquistato il calciatore. La squadra legale dello Sporting Clube de Portugal (Sporting Lisbona, ndr) ha g ...Per la stampa straniera Renzi è “Demolition Man” La stampa straniera massacra e distrugge Renzi. “Renzi sinonimo di slealtà”. “Un uomo disperato, più il partito affonda più lotta per avere attenzione” ...