El Shaarawy alla Roma, serve un segnale dalla Cina (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma - La Roma tiene gli occhi ben aperti sull'Estremo Oriente, monitorando la situazione legata a Stephan El Shaarawy e la sua trattativa di rescissione del contratto con lo Shanghai Shenhua. Con la ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 gennaio 2021)- Latiene gli occhi ben aperti sull'Estremo Oriente, monitorando la situazione legata a Stephan Ele la sua trattativa di rescissione del contratto con lo Shanghai Shenhua. Con la ...

sportli26181512 : El Shaarawy alla Roma, serve un segnale dalla Cina: Se il Faraone non si libera, urge una cessione per arrivare a B… - DomenicoFiculli : #ASRoma Obiettivo Otavio sfumato, va al Milan Obiettivo Reynolds sfumato, va alla Juve El Shaarawy non viene Siamo… - infoitsport : El Shaarawy alla Roma?/ Fogliamanzillo: 'Si può fare, lui vuole tornare' (esclusiva) - infoitsport : Ex Padova, El Shaarawy si allena duro a Dubai sognando un ritorno alla Roma - Calciom47619233 : Roma: resta viva l'idea El Shaarawy. L'agente sta lavorando alla risoluzione del contratto in Cina con lo Shangai S… -