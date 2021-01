Egitto, altri 15 giorni di reclusione per Patrick Zaky (Di martedì 19 gennaio 2021) L'Egitto ha deciso di prolungare di altri 15 giorni la detenzione di Patrick Zaky. "Dopo 48 ore di crudele attesa, è arrivato l'esito dell'udienza di domenica: altri 15 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki", ha confermato su Twitter Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia. La corte si era riunita domenica. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 gennaio 2021) L'ha deciso di prolungare di15la detenzione di. "Dopo 48 ore di crudele attesa, è arrivato l'esito dell'udienza di domenica:15di detenzione preventiva perZaki", ha confermato su Twitter Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia. La corte si era riunita domenica.

