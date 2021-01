Crisi di governo, Conte: “Ora rendere più solida la maggioranza”. Forza Italia, renziani e Udc: da dove possono arrivare i voti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Non c’è la maggioranza assoluta, ma i 156 voti consentono al governo di Giuseppe Conte d’incassare la fiducia pure al Senato. E guardare avanti. Di maggioranze senza i numeri a Palazzo Madama sono pieni gli archivi della Prima Repubblica. E pure della Seconda se si considerano il governo Massimo D’Alema e l’ultimo di Silvio Berlusconi, dopo l’uscita di Gianfranco Fini. Le circostanze, però, sono molto diverse: oggi c’è un’emergenza coronavirus da governare e un Quirinale che comunque non ha mai fatto mistero di essere contrario a maggioranze raccogliticce. Pure Conte si è detto contrario a governare con “un voto qui e uno lì”. Che ci sia un problema di numeri, d’altronde, il premier lo ha messo a verbale pure a Palazzo Madama: “Se non ci sono, il governo va a casa”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Non c’è laassoluta, ma i 156consentono aldi Giusepped’incassare la fiducia pure al Senato. E guardare avanti. Di maggioranze senza i numeri a Palazzo Madama sono pieni gli archivi della Prima Repubblica. E pure della Seconda se si considerano ilMassimo D’Alema e l’ultimo di Silvio Berlusconi, dopo l’uscita di Gianfranco Fini. Le circostanze, però, sono molto diverse: oggi c’è un’emergenza coronavirus da governare e un Quirinale che comunque non ha mai fatto mistero di essere contrario a maggioranze raccogliticce. Puresi è detto contrario a governare con “un voto qui e uno lì”. Che ci sia un problema di numeri, d’altronde, il premier lo ha messo a verbale pure a Palazzo Madama: “Se non ci sono, ilva a casa”, ha ...

