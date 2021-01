Cosa diceva ieri e cosa dice oggi Travaglio sul vincolo di mandato (Di martedì 19 gennaio 2021) Se ci fosse il vincolo di mandato (o una norma simile), questa crisi di governo non ci sarebbe mai stata. Questa è la sintesi dell’editoriale di oggi di Marco Travaglio. Il direttore de Il Fatto Quotidiano sostiene che con il sistema della responsabilità elettorale (quella che impone a un parlamentare di seguire la linea del partito, evitando scissioni e addii in corso di legislatura) oggi non ci sarebbero i problemi che l’esecutivo sta incontrando dopo la crisi innescata da Matteo Renzi e dalla sua Italia Viva. Qualche anno fa, però, Travaglio sul vincolo di mandato sottolineava come una norma di questo tipo (inserita all’interno del contratto parlamentare del Movimento 5 Stelle) fosse del tutto incostituzionale. E aveva ragione. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 19 gennaio 2021) Se ci fosse ildi(o una norma simile), questa crisi di governo non ci sarebbe mai stata. Questa è la sintesi dell’editoriale didi Marco. Il direttore de Il Fatto Quotidiano sostiene che con il sistema della responsabilità elettorale (quella che impone a un parlamentare di seguire la linea del partito, evitando scissioni e addii in corso di legislatura)non ci sarebbero i problemi che l’esecutivo sta incontrando dopo la crisi innescata da Matteo Renzi e dalla sua Italia Viva. Qualche anno fa, però,suldisottolineava come una norma di questo tipo (inserita all’interno del contratto parlamentare del Movimento 5 Stelle) fosse del tutto incostituzionale. E aveva ragione. LEGGI ANCHE ...

