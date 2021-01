Conte in Senato: “Complicato governare con chi mina un equilibrio politico” (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo la fiducia incassata ieri alla Camera, Conte arriva alla prova più difficile, quella di ottenere la fiducia del Senato. Il premier comincia con le comunicazioni dopo le dimissioni delle ministre Iv che hanno messo in bilico il suo governo in un momento in cui l’Italia è già in ginocchio a causa della crisi scatenata dal Covid-19. Al Senato la maggioranza assoluta è di 161 voti e al momento il Governo avrebbe tra 154 e 156 voti a favore e il destino della giornata di oggi sembra già scritto. Le parole di Conte “In questi mesi così drammatici, pur a fronte di una complessità senza precedenti, questa maggioranza ha dimostrato grande responsabilità, raggiungendo – certamente anche con fatica – convergenza di vedute e risolutezza di azione, anche nei passaggi più critici“, ha detto il presidente del Consiglio ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo la fiducia incassata ieri alla Camera,arriva alla prova più difficile, quella di ottenere la fiducia del. Il premier comincia con le comunicazioni dopo le dimissioni delle ministre Iv che hanno messo in bilico il suo governo in un momento in cui l’Italia è già in ginocchio a causa della crisi scatenata dal Covid-19. Alla maggioranza assoluta è di 161 voti e al momento il Governo avrebbe tra 154 e 156 voti a favore e il destino della giornata di oggi sembra già scritto. Le parole di“In questi mesi così drammatici, pur a fronte di una complessità senza precedenti, questa maggioranza ha dimostrato grande responsabilità, raggiungendo – certamente anche con fatica – convergenza di vedute e risolutezza di azione, anche nei passaggi più critici“, ha detto il presidente del Consiglio ...

CarloCalenda : Il Governo #Conte era già debole prima. Come si possa pensare di mandarlo avanti senza maggioranza in Senato è cosa… - petergomezblog : Tommaso Cerno: “Voterò sì alla fiducia in Senato. Mi fido, Conte ha rottamato Salvini e Renzi, l’Italia può voltare… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima. Crisi, numeri bassi per Conte al Senato, ma… - nicorizzotti : Mi sto imponendo di ascoltare #Conte nel suo intervento al #Senato. Aldilà di ogni credo politico, è imbarazzante l… - giuseppebaggio : RT @noitre32: #Senato Conte parla parla.... Ma veramente c'è qualcuno che crede a quello che dice ? -