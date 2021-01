Conte finisce di parlare in Senato: ovazione dalla maggioranza. Renzi, Bellanova e i senatori di Iv non applaudono – Video (Di martedì 19 gennaio 2021) “Se il Parlamento vorrà accordare al governo la fiducia, garantisco a tutti i cittadini che non solo continueremo a impiegare tutte le nostre energie, fisiche e intellettive, per assolvere al nostro compito. Ma ci aggiungeremo anche, come sempre, il nostro cuore, perché la politica senza la ‘sympatheia’, quel sentimento di reale condivisione, è una disciplina senz’anima. Costruiamo questo nuovo vincolo politico, rivolto alle forze parlamentari che hanno sostenuto con lealtà il governo e aperto a tutti coloro che hanno a cuore il destino dell’Italia. Io sono disposto a fare la mia parte. Viva l’Italia”. Ha concluso così il suo intervento il presidente Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, a Palazzo Madama prima del voto di fiducia al governo. I gruppi della maggioranza si sono alzati in piedi per applaudirlo, Matteo Renzi e i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) “Se il Parlamento vorrà accordare al governo la fiducia, garantisco a tutti i cittadini che non solo continueremo a impiegare tutte le nostre energie, fisiche e intellettive, per assolvere al nostro compito. Ma ci aggiungeremo anche, come sempre, il nostro cuore, perché la politica senza la ‘sympatheia’, quel sentimento di reale condivisione, è una disciplina senz’anima. Costruiamo questo nuovo vincolo politico, rivolto alle forze parlamentari che hanno sostenuto con lealtà il governo e aperto a tutti coloro che hanno a cuore il destino dell’Italia. Io sono disposto a fare la mia parte. Viva l’Italia”. Ha concluso così il suo intervento il presidente Consiglio dei Ministri, Giuseppe, a Palazzo Madama prima del voto di fiducia al governo. I gruppi dellasi sono alzati in piedi per applaudirlo, Matteoe i ...

NicolaPorro : Finisce con viva l'Italia o Italia viva? #conte - ilriformista : 'Se #Zingaretti insiste a dire no a Italia Viva, finisce col dare il Paese a #Salvini' (di @aldotorchiaro)… - MatteoMarchini5 : Conte finisce di parlare in Senato: ovazione dalla maggioranza. Renzi, Bellanova e i senatori di Iv non applaudono… - grazia_palamini : RT @doluccia16: Esco per comprare il pane, torno quando finisce di parlare Conte ??. ?? - il_piccolo : Crisi di governo, Cerno annuncia sostegno a Conte e finisce nella lista dei volenterosi -

Ultime Notizie dalla rete : Conte finisce Conte finisce di parlare in Senato: ovazione dalla maggioranza. Renzi, Bellanova e i senatori di Iv non… Il Fatto Quotidiano Conte finisce di parlare in Senato: ovazione dalla maggioranza. Renzi, Bellanova e i senatori di Iv non applaudono – Video

Io sono disposto a fare la mia parte. Viva l’Italia”. Ha concluso così il suo intervento il presidente Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, a Palazzo Madama prima del voto di fiducia al governo. I ...

Conte in Senato per la fiducia. Chiude a Renzi, apre ai "volenterosi". Obiettivo superare quota 155

Finisce il suo discorso al Senato il premier Giuseppe Conte con “Viva l'Italia”, c'è una volontà determinata dalla prospettiva futura del Paese di andare avanti con il governo, un discorso che è stato ...

Io sono disposto a fare la mia parte. Viva l’Italia”. Ha concluso così il suo intervento il presidente Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, a Palazzo Madama prima del voto di fiducia al governo. I ...Finisce il suo discorso al Senato il premier Giuseppe Conte con “Viva l'Italia”, c'è una volontà determinata dalla prospettiva futura del Paese di andare avanti con il governo, un discorso che è stato ...